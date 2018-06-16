Лионель Месси не реализовал пенальти, Аргентина сыграла вничью

Исландия дебютировала на чемпионате мира ничьей с Аргентиной – 1:1.

В первом тайме Агуэро открыл счет, но уже через три минуты Финнбогасон проткнул Аргентину ответным мячом – 1:1.

После перерыва южноамериканцы не создали ни одного опасного момента, кроме пенальти. Месси подошел к точке, но Хадльдоурссон отбил мяч.

Аргентина беспомощно возила мяч, а Исландия крушила оборону соперника ядерными атаками.

Второй матч в группе D пройдет между Хорватией и Нигерией в 22:00.

Агуэро забил первый мяч на ЧМ.

Месси не реализовал 4 пенальти из последних 7, которые он пробивал в матчах за Аргентину и «Барселону».

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