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Лионель Месси не реализовал пенальти, Аргентина сыграла вничью
Роналду уже примеряет корону.
Исландия дебютировала на чемпионате мира ничьей с Аргентиной – 1:1.
В первом тайме Агуэро открыл счет, но уже через три минуты Финнбогасон проткнул Аргентину ответным мячом – 1:1.
После перерыва южноамериканцы не создали ни одного опасного момента, кроме пенальти. Месси подошел к точке, но Хадльдоурссон отбил мяч.
Аргентина беспомощно возила мяч, а Исландия крушила оборону соперника ядерными атаками.
- Второй матч в группе D пройдет между Хорватией и Нигерией в 22:00.
- Агуэро забил первый мяч на ЧМ.
- Месси не реализовал 4 пенальти из последних 7, которые он пробивал в матчах за Аргентину и «Барселону».
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