Getty Images

Лионель Месси не реализовал пенальти, Аргентина сыграла вничью

Месси не реализовал пенальти, Аргентина сыграла вничью
Eurosport

1 час назад

Роналду уже примеряет корону.

Исландия дебютировала на чемпионате мира ничьей с Аргентиной – 1:1.

В первом тайме Агуэро открыл счет, но уже через три минуты Финнбогасон проткнул Аргентину ответным мячом – 1:1.

После перерыва южноамериканцы не создали ни одного опасного момента, кроме пенальти. Месси подошел к точке, но Хадльдоурссон отбил мяч.

Аргентина беспомощно возила мяч, а Исландия крушила оборону соперника ядерными атаками.

  • Второй матч в группе D пройдет между Хорватией и Нигерией в 22:00.
  • Агуэро забил первый мяч на ЧМ.
  • Месси не реализовал 4 пенальти из последних 7, которые он пробивал в матчах за Аргентину и «Барселону».

Все новости, матчи и шутехи о ЧМ-2018 на Eurosport.ru

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Бразилия не почувствует Швейцарию, Германия укатает Мексику

01:16
Популярные видео
Ставки за 300. Исландия напряжет Аргентину, Хорватия и Нигерия положат минимум три
3 181 просмотров22 ч
Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018
8 184 просмотровВчера в 07:31
А еще вам может понравиться