На стадионах чемпионата мира курение запрещено, не гоняют только Диего Марадону

Легенда сборной Аргентины Диего Марадона в очередной раз показал, как он нарушает правила.

На стадионах, которые принимают чемпионат мира по футболу в России, запрещено курить – организаторы провозгласили турнир «свободным от табачного дыма». Но Марадоне плевать на правила: фотографы застукали Диего с традиционной сигарой в зубах.

В 1991 году Марадону арестовали за хранение кокаина.

15 мая 2018 года Марадона стал председателем правления клуба из Белоруссии – «Динамо-Брест».

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