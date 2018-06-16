На стадионах чемпионата мира курение запрещено, не гоняют только Диего Марадону
Интересно, как у божилы в Белоруссии с курением.
Легенда сборной Аргентины Диего Марадона в очередной раз показал, как он нарушает правила.
На стадионах, которые принимают чемпионат мира по футболу в России, запрещено курить – организаторы провозгласили турнир «свободным от табачного дыма». Но Марадоне плевать на правила: фотографы застукали Диего с традиционной сигарой в зубах.
- В 1991 году Марадону арестовали за хранение кокаина.
- 15 мая 2018 года Марадона стал председателем правления клуба из Белоруссии – «Динамо-Брест».
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