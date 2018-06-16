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Лионель Месси промазал с точки в четвертый раз из последних семи подходов
Криш посмеется над этой статой.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал одиннадцатиметровый удар в матче против Исландии, пробив в руки голкиперу Ханнесу Хадльдоурссону.
Месси не забил 4 пенальти из 7 последних ударов с точки за сборную Аргентины и «Барселону» – это 57% промахов. Может быть, пенальти стоит доверить Серхио Агуэро?
- Помимо исландцев, аргентинцы на групповом этапе сыграют со сборными Хорватии и Нигерии.
- Турнир в России – четвертый чемпионат мира для Месси. Лео пока не выигрывал золото.
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