Японская принцесса приедет на ЧМ – члены императорской семьи не гостили в России 112 лет

Принцесса Японии Хисако Такамадо приедет в Россию, чтобы поддержать команду Акиры Нисино на чемпионате мира по футболу.

Как сообщает телеканал 360°, приезд Такамадо намечен на 18 июня – за день до игры между сборными Японии и Колумбии, которая пройдет в Саранске. 21 июня принцесса посетит тренировочную базу японской команды в Казани, а 23 числа понаблюдает за матчем против Сенегала.

Это будет первый визит члена японской императорской семьи в Россию более чем за 100 лет. Последний раз это случилось в 1916 году во время Первой мировой войны, когда Российская Империя и Япония были союзниками.

64-летняя Такамадо ездит на все чемпионаты мира с 1998 года.

Помимо Колумбии и Сенегала, Япония на групповом этапе сыграет с Польшей.

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