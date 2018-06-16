Болельщики сборной Дании попали в неловкую ситуацию во время интервью Eurosport.ru.

Пока датчане что-то мирно рассказывали корреспонденту, мимо прошел русскоязычный болельщик и сказал «Дания, White Power!» Следующие секунды фанаты из Скандинавии провели в неловком молчании.

White Power – движение скинхедов, базовой ценностной установкой которого являются слова Дэвида Лэйна: «Мы должны защитить свой народ и будущее наших белых детей».

На групповом этапе чемпионата мира сборная Дании сыграет 3 матча – против команд Перу, Австралии и Франции.

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