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«Дания, уайт пауэр!» Русский фанат поприветствовал датчан названием скинхедской организации

«Дания, уайт пауэр!» Русский фанат поприветствовал датчан названием скинхедской организации
Eurosport

21 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Что это было?

Болельщики сборной Дании попали в неловкую ситуацию во время интервью Eurosport.ru.

Пока датчане что-то мирно рассказывали корреспонденту, мимо прошел русскоязычный болельщик и сказал «Дания, White Power!» Следующие секунды фанаты из Скандинавии провели в неловком молчании.

  • White Power – движение скинхедов, базовой ценностной установкой которого являются слова Дэвида Лэйна: «Мы должны защитить свой народ и будущее наших белых детей».
  • На групповом этапе чемпионата мира сборная Дании сыграет 3 матча – против команд Перу, Австралии и Франции.

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