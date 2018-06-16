Человек-травма Аркадиуш Милик повредил руку, поскользнувшись в сочинском дельфинарии

Форвард сборной Польши и «Наполи» Аркадиуш Милик посетил дельфинарий в Сочи и получил травму руки.

Как сообщает Football Italia, Милик наступил в лужу, поскользнулся и упал на руку. Форвард испытал сильную боль, и его партнеры по команде забеспокоились, что он сломал руку. Но обследование показало, что повреждение незначительно – Милик всего лишь поставил себе огромный синяк.

Аркадиушу очень не везет на травмы. Он дважды травмировал крестообразную связку колена после перехода в «Наполи» – в октябре 2016 года и в сентябре 2017-го.

19 июня поляки проведут первый матч на чемпионате мира – против сборной Сенегала.

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