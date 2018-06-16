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Юссуф Поульсен принес Дании победу над Перу
Удачный день для скандинавов в России.
Сборные Дании и Перу привезли чемпионат мира в Саранск в рамках игры группы С.
Перуанцы активнее начали встречу и создали несколько моментов. К середине первого тайма Дания перехватила инициативу, но на последних минутах привезла себе пенальти: Поульсен зацепил за ногу Куэву. Сам пострадавший взялся исполнять удар, но пробил выше в ворот.
Во второй тайме перуанцы снова насели на ворота Шмейхеля и пропустили контратаку. Эриксен вывел Поульсена один на один с вратарем, и Юссуф переиграл Галлезе – 1:0.
- Следующие матчи обе команды проведут 21 июня.
- Дания встретится с Австралией в Самаре, а Перу сойдется с Францией в Екатеринбурге.
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