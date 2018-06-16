Министр обороны Израиля: «Месси не забил пенальти, потому что Аргентина отказалась от игры с нами»

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает, что Лионель Месси не реализовал пенальти в матче против Исландии из-за отмены товарищеской игры между сборными Израиля и Аргентины.

«В матче Аргентины против Исландии мы увидели, насколько Месси нуждался в тренировочной игре против Израиля», – цитирует Либермана The Times of Israel.

Аргентина отменила матч с Израилем, который должен был пройти 9 июня, из-за угроз со стороны палестинцев в отношении Лео.

Месси не реализовал 4 из последних 7 пенальти.

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