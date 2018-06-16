Getty Images

Министр обороны Израиля: «Месси не забил пенальти, потому что Аргентина отказалась от игры с нами»

Министр обороны Израиля: «Месси не забил пенальти, потому что Аргентина отказалась от игры с нами»
Eurosport

53 мин. назад

Вот оно что.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает, что Лионель Месси не реализовал пенальти в матче против Исландии из-за отмены товарищеской игры между сборными Израиля и Аргентины.

«В матче Аргентины против Исландии мы увидели, насколько Месси нуждался в тренировочной игре против Израиля», – цитирует Либермана The Times of Israel.

  • Аргентина отменила матч с Израилем, который должен был пройти 9 июня, из-за угроз со стороны палестинцев в отношении Лео.
  • Месси не реализовал 4 из последних 7 пенальти.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Бразилия не почувствует Швейцарию, Германия укатает Мексику

01:16
Популярные видео
Ставки за 300. Исландия напряжет Аргентину, Хорватия и Нигерия положат минимум три
3 288 просмотровВчера в 21:13
Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018
8 209 просмотровВчера в 07:31
А еще вам может понравиться