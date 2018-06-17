Третий день ЧМ-2018: перуанцы захватили Саранск, а проводницы «РЖД» – сердечки

Локация: Сочи – Кропоткин – Ростов

Формально день начался на сочинском вокзале. «They said it’s salt water», – удивлялись в районе часа ночи какие-то иностранцы, прячась от теплого дождя у палатки с легким алкоголем. Похоже, местные намекали на то, что пиво с названием, как у футбольного клуба из Калининградской области, похоже на мочу. Нет, не надо мешать их поглощению русской культуры.

В нашем поезде типичный набор стереотипов «РЖД» – карты, сканворды, треп о пустом (песня Слепакова про Рамзана и сборную), не хватало только курицы в фольге. В Кропоткине в час дня 30-минутная стоянка – можно зацепить мороженое и бутылку воды вон в том ларьке на перроне. «До 13:45 стоим, еще долго», – расслабленно ответил проводник.

Возвращаюсь в 13:30 и не вижу толпы перед вагоном. Что, черт возьми, происходит? Уже все зашли, сейчас тронется либо состав, либо моя голова. Легкая паника, если быстро что-то не предпринять, она перерастет в гигантскую – там же все мои вещи. «Молодой человек», – внезапно слышу позади. Полицейский с нарастающим брюшком качает головой: «Уже не успеете». Вот спасибо, помог.

Но поезд не трогается, в этом мой шанс. Тронулся. Ищу глазами открытые двери, не нахожу и на четвертый раз вижу глаза девушки на входе. «Прыгайте по лестничке», – предложила проводница. Есть, я в игре, чувствую себя круче Роналду на «Фиште». «Вы уже забывали на станциях охламонов типа меня, но которым повезло меньше?» – до моего места еще три вагона, мы ждем проводницу соседнего. «Нет, но хотелось, – поддержала разговор молодая девчонка. – Мы ехали на Москву, там была женщина, которая достала весь состав – понимаете, не вагон, а состав! Чуть не избила мужчину, курившего на станции».

До Ростова – без приключений, но из вагона уже ни ногой. Нужно найти дешевое жилье – при обзвоне админы хостелов называют цену в три-четыре раза больше указанных. Ладно, попробуем по-другому.

«А вы на футбол?» – спросил скрипучий голос в трубке. «Нет, меня в командировку отправили, а тут чемпионат мира этот, – относительно не вру я, и правда же командировка. – У вас есть места?» «Да, есть на сегодня и на завтра». Навигатор ведет на центральную улицу, потом во дворы и там еще пройти. «У меня уже живут шесть уругвайцев и два швейцарца, – объяснил улыбчивый хозяин хоум-гостиницы. – А 23-го у всех все занято – мексиканцы приедут».

Окей, уже понятно, что ради ночлега не обязательно притворяться, что футбол – отстой, но раз уже начал, надо играть до конца. На стареньком телевизоре, каких я прежде не видел, нужно потихоньку включить вечером хорватов. А, нет, комнатная антенна не ловит бродкастеров ЧМ. Значит, следующий футбол – завтра с Бразилией и Неймаром.

Локация: Москва – Саранск

Казанский вокзал Москвы в эту ночь нужно было переименовать в Саранский. Сразу три ночных поезда, фактически друг за другом, отправились в Мордовскую республику. Еще лучше его переименовать в Перуанский: латиноамериканцы оккупировали зал ожидания и все платформы: в вагоны они залетали штабелями, датчане и русские просто растворились в такой концентрации.

На входе в вагон американцев встречали легендарные женщины – проводницы «РЖД». Разговор между ними и иностранцами выглядел примерно так: «Здравствуйте, покажите ваши документы» – «Хэллоу» – «Разверните, пожалуйста, билеты, я ничего не понимаю» – «Сорри, ай донт андерстенд» – «Ну вот эту бумажку-то покажите!» В ответ – вопросительный и недоуменный взгляд.

Живой пример доказал: если повторять одно и то же предложение на русском языке медленно и с указательной интонацией, иностранцы вас рано или поздно поймут. Так что расслабьтесь: учить язык в сфере услуг необязательно. Недопонимания между проводницами и перуанцами – основная причина, почему очереди в вагоны рассасывались так медленно. Поезд отправился в половину второго ночи, одним из последних в него зашел мой попутчик – одинокий перуанский бухгалтер по имени Карлос.

В отличие от меня, Карлос не торопился засыпать: в два часа ночи он захотел узнать о России все: в каком городе самые красивые девушки, сколько дней нужно провести в Санкт-Петербурге, где в России жить страшнее всего. Не отказывать же гостю.

«Знаете, когда я собирался в Россию, я думал, что русские – люди хмурые и злые. Я в этом разубедился. Потом я понял, что все дело в голливудских фильмах, где русские обычно представлены как лютые бандиты». Чемпионат мира уже выполняет свою функцию – стирает стереотипы. Нет, далеко не все русские вымогатели и киллеры. Но чтобы не поменять мнение назад, я предложил Карлосу не гулять по вечернему Челябинску, в котором у него намечена пересадка.

Еще мужчина объяснил, откуда в России так много перуанцев: «Во-первых, футбол для нас – главный вид спорта. Во-вторых, наша сборная не выходила на ЧМ 36 лет. Кроме того, в июне у нас зима. Обычно не больше +14 градусов, но настолько высокая влажность, что на улице довольно неприятно».

За жизнь с Карлосом поговорить не вышло – без бутылок ехали и мы, и он. Завершился разговор диалогами про футбол. Основной тезис латиноамериканца: «Да, у нас совсем не звездная команда. У нас нет Клаудио Писарро и Хуана Варгаса. Но мы сильны именно как команда». Карлос лег спать в той же верхней одежде, в которой зашел в купе, и проспал подъем проводницы половину 11-го – диалоги про Россию и Перу его сильно утомили.

Утром начался новый день чемпионата мира – поезд прибыл на главную платформу Саранска, из окна переливалась солнечным блеском пестрая красно-оранжевая арена.

Локация: Саранск

Десант перуанских фанатов был заметен уже перед поездом до Саранска – оказалось все намного масштабнее. Красно-белые вывались из вагонов и мгновенно заполнили вымерший город. Власти Саранска перекрыли движение автомобилей возле вокзала – позже выяснилось, что вообще вся центральная часть города недоступна водителям. Пройдя солидный маршрут – вокзал-стадиона-фан-зона – на пути не проехала ни одна тачка. На вопрос, какая часть дорог Саранска заблокирована, полицейский сухо бросил: «Это закрытая информация».

Чем чаще в столицу Мордовии приезжали поезда, тем стремительнее город раскрашивался в красно-белое. Даже продавец в «Магните» нацепил латиноамериканское джерси: «А кого еще надевать? Начальство выдало еще колумбийскую футболку, потом ее достану».

Сначала казалось, что датские фанаты добрались до Саранска раньше и уже оккупировали кафешки и фан-зону. Нет – абсолютно весь город стал перунским, будто это Лима, а не что-то очень советское, где на административных зданиях до сих пор красуются серп и молот, а еще есть золотой Ленин.

Перуанским фанатам мало просто флагов – каждый напялил форму с диагональной полосой. Из-за этого их было легко отличить от датчан, а еще патриотизм помог им захватить русский город. В каждом переулке слышались латинские напевы, дудки и крики «Перу, Перу». Даже русским болельщикам безумно понравились южные гости, хотя костюмы датчан смешнее и экстравагантнее. Например, европейцы взяли в Россию длинные клетчатые пиджаки, тонну париков и кепок с ладошками на козырьке.

«Я мало знаю о футболе, но мне нравятся перуанские фанаты. Надеюсь, они победят», – сказала саранская дама с флажком латиноамериканцев на щеке.

Соборная площадь стремительно заполнялась с полудня – через пару часов на ней не оказались ни одного человека без красно-белой футболки. Добродушная толпа зарядила что-то на своем, подключила барабаны и файеры. Все казалось одновременно и устрашающим, и завораживающим.

«С кем Россия сыграет в финале? Ха-ха, хорошая шутка. У вас неплохая команда, но максимум четвертьфинал», – улыбались смуглые фанаты в ярких кокошниках. После короткого интервью болельщиков мгновенно разобрали на фото русские.

Датчане все-таки приехали и даже сделали отдельную локацию в фан-зоне. По численности европейцы серьезно уступали, но по количеству выпитого и дерзости были впереди.

«Кого из русских мы знаем? Акинфеев – голкипер. И… все», – скандинавы задумались даже сильнее, чем после дерзкого «Дания, уайт пауэр!» от странного русского парня.

За два часа до матча перуанское цунами хлынуло к стадиону и залило главную улочку. Буквально весь Саранск вылетел на улицу, чтобы притопить за южноамериканцев. При входе на арену не оставалось сомнения, что матч станет для Перу домашним. Все сектора яростно заряжали за своих, громко топали и сходили с ума. Даже «Лужники» так не рвали глотки за Россию в игре с Саудовской Аравией.

Сначала датчан давили футболисты, потом – фанаты. Весь первый тайм европейцы только оборонялись, но нереализованный пенальти сбил перуанцев с настроя. Они немного помолчали, замерзли в похолодавшем Саранске, но все равно взорвались еще раз. До самого финала перуанцы верили в первый за 36 лет гол на чемпионате мира – было безумно жаль, что они так и не отпраздновали заслуженный мяч.

Они покидали арену с грустными глазами, но совсем не потухшими сердцами – они пели и все еще скандировали «Перу, Перу». Латиноамериканцы сделали самый крутой матч в истории «Мордовия Арены» и двинули дальше покорять Россию. Следом у очень крутых фанов захват Екатеринбурга и Сочи.

Дневник чемпионата мира. Второй день

Дневник чемпионата мира. Первый день

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