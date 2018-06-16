Перуанские саппортеры наводнили Саранск. Они превысили годовой оборот фанатов «Мордовии»
Россия нескоро забудет этот жаркий месяц.
В Саранск перед матчем Перу – Дания пришел настоящий перуанский смерч.
Эти ребята прилетели с другого континента, чтобы поболеть за Джефферсона Фарфана
Очередь к стадиону длиннее, чем в СССР за туалетной бумагой
Операция «Захватить Саранск» – done
Саранские продавцы тщательно подготовились к ЧМ
Перуанцы не боятся ездить на русских поездах – прямо как Дэвид Боуи в 1973-м
Почти как «Нижний Новгодор». Или даже круче
Вид перуанского безумия сверху, чтобы у тебя окончательно захватило дух
- Перуанцы уступили датчанам со счетом 0:1.
- Следующие матчи сборная Перу проведет в Екатеринбурге (против Франции, 21 июня) и в Сочи (против Австралии, 26 июня).
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