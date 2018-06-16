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Таксист въехал в толпу мексиканцев в центре Москвы. Он попытался сбежать, но люди его остановили
Как таким людям дают права?
В центре Москвы водитель такси въехал в группу мексиканских болельщиков. Пострадали семь человек.
На видео, выложенном в телеграм-канале Mash, можно заметить, что водитель попытался сбежать с места происшествия. Прохожие задержали нарушителя – он доставлен в территориальный отдел полиции; проводится проверка.
По данным «Интерфакса», водитель, предположительно, сел за руль в нетрезвом состоянии.
- Инцидент произошел на улице Ильинка.
- За медицинской помощью обратились семь человек, тяжело пострадавших нет. Одна женщина находится в состоянии средней тяжести.
- Сборная Мексики на групповом этапе сыграет с командами Германии (17 июня), Южной Кореи (23 июня) и Швеции (27 июня).
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