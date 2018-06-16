Таксист въехал в толпу мексиканцев в центре Москвы. Он попытался сбежать, но люди его остановили

В центре Москвы водитель такси въехал в группу мексиканских болельщиков. Пострадали семь человек.

На видео, выложенном в телеграм-канале Mash, можно заметить, что водитель попытался сбежать с места происшествия. Прохожие задержали нарушителя – он доставлен в территориальный отдел полиции; проводится проверка.

По данным «Интерфакса», водитель, предположительно, сел за руль в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел на улице Ильинка.

За медицинской помощью обратились семь человек, тяжело пострадавших нет. Одна женщина находится в состоянии средней тяжести.

Сборная Мексики на групповом этапе сыграет с командами Германии (17 июня), Южной Кореи (23 июня) и Швеции (27 июня).

Будь в контакте со спортом