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Таксист въехал в толпу мексиканцев в центре Москвы. Он попытался сбежать, но люди его остановили

Таксист въехал в толпу мексиканцев в центре Москвы. Он попытался сбежать, но люди его остановили
Eurosport

44 мин. назад

Как таким людям дают права?

В центре Москвы водитель такси въехал в группу мексиканских болельщиков. Пострадали семь человек.

На видео, выложенном в телеграм-канале Mash, можно заметить, что водитель попытался сбежать с места происшествия. Прохожие задержали нарушителя – он доставлен в территориальный отдел полиции; проводится проверка.

По данным «Интерфакса», водитель, предположительно, сел за руль в нетрезвом состоянии.

  • Инцидент произошел на улице Ильинка.
  • За медицинской помощью обратились семь человек, тяжело пострадавших нет. Одна женщина находится в состоянии средней тяжести.
  • Сборная Мексики на групповом этапе сыграет с командами Германии (17 июня), Южной Кореи (23 июня) и Швеции (27 июня).

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