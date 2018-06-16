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Хорватия обыграла Нигерию и захватила лидерство в группе
«Шахматные» переиграли «суперорлов» в Калининграде – 2:0.
Хорваты в первом тайме даже без реальных опорников (формально в центральной зоне располагались Модрич и Ракитич) сдержали нигерийские выпады, а потом забили сами. Ребич заработал угловой, Модрич подал, а Манджукич в красивом прыжке от ноги Этебо закинул мяч в дальний угол.
Вторая половина вышла пободрее. Хорваты соорудили пару быстрых атак, но забили все равно со стандарта. Вильям Трост-Эконг не дал Манджукичу прыгнуть после навеса с углового, а Сандро Риччи оценил этот трюк на пенальти. Модрич спокойно развел кипера и мяч.
Хорватия набрала 3 очка и стала лидером квартета, в котором в том числе бьются за выход в плей-офф Аргентина и Исландия, которые пару часов назад сыграли в Москве 1:1.
- Вторые матчи в группе D пройдут 21 июня.
- Хорватия сыграет против Месси и компании, Нигерия займется вскрытием Исландии.