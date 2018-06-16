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Жозе Моуринью: «Вилли Кабальеро в воротах можно было заменить мной – ничего бы не поменялось»

Моуринью: «Кабальеро в воротах можно было заменить мной – ничего бы не поменялось»
Eurosport

1 час назад

Жозе похвалил автобус исландцев.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выступление сборной Исландии в матче против сборной Аргентины (1:1).

«Исландия сыграла очень компактно. Они сократили пространство на каждом участке поля. У них был один шанс, чтобы забить один гол, и они воспользовались им. Вилли Кабальеро в воротах можно было заменить мной – ничего бы не поменялось. Исландцы не создавали опасных моментов, но они действовали компактно», – сказал Жозе.

  • В следующем матче на турнире Аргентина сыграет против Хорватии (21 июня).
  • Исландия 22 числа встретится с Нигерией.

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