Жозе Моуринью: «Вилли Кабальеро в воротах можно было заменить мной – ничего бы не поменялось»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выступление сборной Исландии в матче против сборной Аргентины (1:1).

«Исландия сыграла очень компактно. Они сократили пространство на каждом участке поля. У них был один шанс, чтобы забить один гол, и они воспользовались им. Вилли Кабальеро в воротах можно было заменить мной – ничего бы не поменялось. Исландцы не создавали опасных моментов, но они действовали компактно», – сказал Жозе.

В следующем матче на турнире Аргентина сыграет против Хорватии (21 июня).

Исландия 22 числа встретится с Нигерией.

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