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Москвич купил билет на футбол за 33 тысячи, но на стадионе не было его места. Он посмотрел матч стоя

Москвич купил билет на футбол за 33 тысячи, но на стадионе не было его места. Он посмотрел матч стоя
Eurosport

12 мин. назад

Некрасиво вышло.

Болельщик сборной России купил билет на матч против Саудовской Аравии за 33 тысячи рублей, но на стадионе его ждали неприятности.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», житель Москвы обзавелся билетом на 27-е место в 29-м ряду, но, придя в «Лужники», обнаружил только 25-е и 26-е кресла. Мужчина обратился к стюардам, которые пояснили, что его место построить не успели. Болельщику предложили посмотреть футбол, стоя в проходе.

  • Сборная России выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0.
  • Следующую игру команда Станислава Черчесова проведет 19 июня в Санкт-Петербурге.

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