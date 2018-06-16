Таксист, сбивший мексиканцев в центре Москвы, объяснил инцидент усталостью. Он уснул за рулем

Таксист Анарбек, въехавший в группу мексиканских фанатов на улице Ильинка в Москве, прокомментировал происшествие.

По словам Анарбека, он заснул за рулем и непроизвольно нажал на газ. До аварии на Ильинке он работал больше двух суток и отдыхал в машине между заказами. Когда очнулся и понял, что натворил, – испугался и побежал.

Ранее сообщалось, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии.

За медицинской помощью после инцидента обратились семь человек.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме