Instagram

Таксист, сбивший мексиканцев в центре Москвы, объяснил инцидент усталостью. Он уснул за рулем

Таксист, сбивший мексиканцев в центре Москвы, объяснил инцидент усталостью. Он уснул за рулем
Eurosport

43 мин. назад

Возможно, у этого мужчины из грехов только трудоголизм.

Таксист Анарбек, въехавший в группу мексиканских фанатов на улице Ильинка в Москве, прокомментировал происшествие.

По словам Анарбека, он заснул за рулем и непроизвольно нажал на газ. До аварии на Ильинке он работал больше двух суток и отдыхал в машине между заказами. Когда очнулся и понял, что натворил, – испугался и побежал.

  • Ранее сообщалось, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии.
  • За медицинской помощью после инцидента обратились семь человек.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Бразилия не почувствует Швейцарию, Германия укатает Мексику

01:16
Популярные видео
Ставки за 300. Исландия напряжет Аргентину, Хорватия и Нигерия положат минимум три
3 330 просмотровВчера в 21:13
Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018
8 230 просмотровВчера в 07:31
А еще вам может понравиться