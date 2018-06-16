Таксист, сбивший мексиканцев в центре Москвы, объяснил инцидент усталостью. Он уснул за рулем
Возможно, у этого мужчины из грехов только трудоголизм.
Таксист Анарбек, въехавший в группу мексиканских фанатов на улице Ильинка в Москве, прокомментировал происшествие.
По словам Анарбека, он заснул за рулем и непроизвольно нажал на газ. До аварии на Ильинке он работал больше двух суток и отдыхал в машине между заказами. Когда очнулся и понял, что натворил, – испугался и побежал.
- Ранее сообщалось, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии.
- За медицинской помощью после инцидента обратились семь человек.
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