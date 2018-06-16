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Форма сборной Нигерии так бесподобна, что у Nike закончились ее экземпляры

Форма сборной Нигерии так бесподобна, что у Nike закончились ее экземпляры
Eurosport

1 час назад

Это будет раритет.

Американская компания Nike распродала все экземпляры основной формы сборной Нигерии, выпущенной к чемпионату мира-2018.

И это нигерийцы еще не надевали ее на матчи турнира – на игру против хорватов команда Салису Юсуфа вышла в гостевом комплекте.

Джерси нигерийцев настолько прекрасны, что первую партию с ними размели всего лишь за 15 минут. Когда Nike устанет штопать новые партии, салатово-белые футболки точно станут раритетом.

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