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Заграничный сударь пришел в «Теремок» и заказал еды на 300 рублей, но заплатил 300 евро

Заграничный сударь пришел в «Теремок» и заказал еды на 300 рублей, но заплатил 300 евро
Eurosport

27 мин. назад

Неплохая наценка.

Футбольный болельщик, приехавший в Санкт-Петербург на матч между Марокко и Ираном, озолотил сеть быстрого питания «Теремок» почти на 22 тысячи рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Если у вас нету допинг», в Северную столицу на матч прибыло множество фанатов из Марокко и Ирана. Один из них зашел в «Теремок» и пальцем показал на блин и чай, которые бы обошлись ему всего в 300 рублей. Но парень не знал ни слова по-русски и не смог вникнуть в объяснения кассирши.

В итоге работница «Теремка» просто показала ему на сумму, высветившуюся на кассовом аппарате, и фанат отдал ей 300 евро вместо трехсот рублей. Кассирша убрала деньги в кассу и не сообщила клиенту, что он переплатил за свой перекус.

  • 300 евро – это 21759 рублей по нынешнему курсу.
  • Сборная Марокко уступила команде Ирана со счетом 0:1.

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