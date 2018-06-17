Египетская футбольная ассоциация: Мохамед Салах сыграет с Россией

Египетская футбольная ассоциация сообщила, что форвард Мохамед Салах будет готов к матчу второго тура чемпионата мира против сборной России.

«Он был в порядке уже перед первой игрой, но тренер не стал рисковать. В матче с Уругваем мы хотели избежать какого бы то ни было риска, но, я думаю, Мо будет готов выйти на поле в следующей игре», – приводит BBC слова представителя ЕФА.

В первом туре Россия разгромила Саудовскую Аравию (5:0), Египет уступил Уругваю (0:1).

Матч между Россией и Египтом пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

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