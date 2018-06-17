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Швейцарские болельщики вместо матча Бразилия – Швейцария приехали в Донбасс

Швейцарские болельщики вместо матча Бразилия – Швейцария приехали в Донбасс
Eurosport

3 мин. назад

Не доверяйте навигаторам.

Несколько болельщиков из Швейцарии ехали на автомобиле в Ростов-на-Дону на матч ЧМ-2018 против Бразилии, но чуть не попали в зону боевых действий. Навигатор предложил им путь через Донецк.

Об этом сообщила украинский волонтер Анна Домбровская.

«Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону, если поездка в страну-оккупант вообще может быть безопасной», – написала Домбровская в .
  • Матч Бразилия – Швейцария начнется в 21:00 мск.
  • В другом матче группы Е встретятся Коста-Рика – Сербия (Самара).
(Фото: Анны Домбровской)

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