Швейцарские болельщики вместо матча Бразилия – Швейцария приехали в Донбасс

Несколько болельщиков из Швейцарии ехали на автомобиле в Ростов-на-Дону на матч ЧМ-2018 против Бразилии, но чуть не попали в зону боевых действий. Навигатор предложил им путь через Донецк.

Об этом сообщила украинский волонтер Анна Домбровская.

. «Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону, если поездка в страну-оккупант вообще может быть безопасной», – написала Домбровская в

Матч Бразилия – Швейцария начнется в 21:00 мск.

В другом матче группы Е встретятся Коста-Рика – Сербия (Самара).

Анны Домбровской) (Фото: Анны Домбровской)

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