Диего Марадона исполнил расистский жест в адрес корейских фанатов. Пришлось оправдываться

Легендарный Диего Марадона оказался в центре скандала на ЧМ-2018, и речь не о курении на стадионе.

«Марадона не такой уже прикольный. Несколько болельщиков из Южной Кореи просто кричали ему «Диего», и он в ответ улыбнулся, послал поцелуй и помахал рукой. А затем оттянул уголки глаз – явный расистский жест. Все мы были убиты наповал», – сообщила в твиттере журналистка ВВС Джеки Отли.

Марадона отреагировал в фейсбуке, заверив, что это был жест одобрения.

«Я понимаю, что на чемпионате мира люди ищут сенсации повсюду, но я хочу прояснить ситуацию. Сегодня на стадионе многие люди продемонстрировали мне свое восхищение.

Мое внимание привлекла группа людей вокруг снимавшего нас болельщика – азиатского мальчика, одетого в майку сборной Аргентины. Я попытался издалека показать им, насколько мне приятно, что даже в Азии болеют за нас. Вот и все, ребята, выше голову», – написал Марадона.

Аргентина на «Открытие Арене» не справилась с Исландией – 1:1.

Южная Корея стартует на ЧМ-2018 18 июня матчем против Швеции в Нижнем Новгороде.

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