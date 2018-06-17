Василий Уткин: «Исландцы – потомки викингов-лузеров. Чем быстрее они соберут вещи, тем лучше»

Василий Уткин остудил головы тех, кто восхищался игрой сборной Исландии в матче с Аргентиной.

«Кто восхищается игрой сборной Исландии? Я знаю этих людей – их множество, но я не понимаю, как вы можете это делать. Я вот только что посмотрел игру против Аргентины. Они, конечно, молодцы, но у них другого способа нету.

Скажите, пожалуйста, вы восхищаетесь ухабом на дороге? Вы восхищаетесь тем, как кто-то виртуозно разбил в гостях дорогущую хрустальную чашку? В этом есть, конечно, определенная удаль, но как этим можно восторгаться? Что в этом такого интересного? Эти люди приехали всем мешать играть в футбол.

Как в этом можно видеть какую-то футбольную мысль? Посмотрите: это троечники, потомки викингов-лузеров, которые от кого-то смотались куда глаза глядят, плыли, нашли себе остров, на котором никто не жил, даже овцы. и не поплыли дальше в Америку – остались здесь жить. Чертовы боязливые викинги-лузеры. И вот их потомки. Это же типичные сыновья маминой подруги.

И вот вы восхищаетесь тем, как эти люди в двадцать две ноги, иногда в двадцать две руки и одиннадцать голов, разрушают одну игру, другую игру, третью игру. Опять-таки молодцы, ну не умеют они больше. Ну чем может взять троечник?

Lionel Messi (Argentina vs. Iceland)Getty Images

Это же вообще не футбольная мысль: так движутся косяки сельди – той самой селедки, которая плавает вокруг Исландии. Та же самая слаженность движений. Кто эти восхищается, объясните мне пожалуйста? Только те, кто эту селедку поедают.

А представьте, что вы равноправны с этой селедкой и не можете ее съесть. Мы с вами любим интересный красивый футбол. Мы находимся в окружении косяка сельди, которым не можем питаться. Эта сельд нас душит.

Сборная Исландии – это эффект некой эволюции, то как люди борются за выживание. Средствами футбола, почему-то. Чем быстрее Исландия соберет свои немудрящие вещи и поедет к своим вулканам, на которых с трудом пытаются быть похожими, тем будет лучше», – сказал Уткин.

Исландия вырвала ничью у Аргентины – 1:1.

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