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Златан Златан: «Карим Бензема должен быть в сборной Франции, а Дидье Дешам – нет»

Златан: «Бензема должен быть в сборной Франции, а Дешам – нет»
Eurosport

1 час назад

Тогда придется и президента Французской федерации футбола в отставку отправлять.

Шведский лев Златан Ибрагимович возмущен отсутствием Карима Бензема в заявке сборной Франции.

«Для меня отсутствие Бензема в составе сборной – это ненормальная ситуация. Он один из лучших футболистов в мире, он выиграл Лигу чемпионов. Его отсутствие в сборной не имеет никакого отношения к футболу.

Если тренер говорит, что Бензема недостаточно хорош для сборной, то этого тренера не должно быть в сборной. А Бензема должен быть там. Все просто.

Я нахожу отсутствие Бензема в сборной нелепым. Ели вы хотите побеждать, вам нужны победители. А Бензема – победитель», – сказал Златан телеканалу beIN SPORTS.

  • Бензема не вызывается в сборную Франции с 2015 года из-за скандала с шантажом Матьё Вальбуэна.
  • Франция обыграла Австралию в первом матче на ЧМ-2018 – 2:1.

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