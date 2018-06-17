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МВД: болельщика Нигерии не сбрасывали со второго этажа – он сам упал по неосторожности

МВД: болельщика Нигерии не сбрасывали со второго этажа – он сам упал по неосторожности
Eurosport

1 час назад

Ноу криминалити.

Управление московской полиции опровергло информацию о том, что жильцы одного из домов на улице Брусилова сбросили нигерийского болельщика из окна второго этажа.

«В ходе проверки сообщения о падении мужчины с высоты было установлено, что указанный гражданин вышел из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажного дома, на козырек подъезда и по собственной неосторожности упал.

В результате падения он получил травмы, после чего был направлен в медицинское учреждение. Проверкой установлено, что никаких противоправных действий в отношении пострадавшего не совершалось», – рассказали РБК в пресс-службе управления столичной полиции.

  • Ранее появились сообщения, что пьяный нигериец танцевал и пел песни на козырьке подъезда, за что один из жильцов столкнул его на тротуар. Пострадавший получил перелом обеих пяток.
  • Нигерия проиграла Хорватии в первом матче на ЧМ-2018 – 0:2.
  • Во втором туре «зеленые орлы» сыграют с Исландией в Волгограде (22 июня).

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