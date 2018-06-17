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«Даже суперигроки остаются людьми». Моуринью позволил себе ересь про инопланетянина Месси

«Даже суперигроки остаются людьми». Моуринью позволил себе ересь про инопланетянина Месси
Eurosport

1 час назад

Особенный не признает внеземное происхождение Лео.

Жозе Моуринью прокомментировал игру Лионеля Месси в матче с Исландией.

«Безусловно, аргентинцы владели мячом, старались. Месси приходилось действовать сугубо за пределами штрафной площадки. Он пытался обострять игру за счет индивидуальных действий: убирал на дриблинге одного, второго, но тут же следовала подстраховка.

Не день Месси? Безусловно. Если ты не можешь реализовать пенальти в матче чемпионата мира, когда это нужнее всего, – такие моменты оказывают на тебя серьезное влияние. После этого Месси очень старался, но ему постоянно приходилось противостоять сразу трем соперникам.

С ним играли очень плотно. Однако, несмотря на все это, он смог нанести несколько опасных ударов, заработал несколько штрафных. Но даже такие суперигроки все равно остаются людьми, у которых есть чувства».

Эмиль Хадльфредссон и Лионель Месси

Эмиль Хадльфредссон и Лионель МессиGetty Images

Вдобавок Жозе похвалил исландцев за то, за что ругал их Василий Уткин.

«Исландия – особенная страна. Я думаю, они все расслаблены и не чувствуют давления. Они просто рады, что представляют Исландию, и горды выступать на чемпионате мира.

Даже если они будут вдесятером защищаться в своей штрафной, никто не посмеет их критиковать. Для них любой результат – это успех. Если они выиграют, то вернутся домой героями. Это дух настоящего футбола», – сказал Моуринью RT.

  • Аргентина и Исландия сгоняли ничью – 1:1.
  • В следующем туре Аргентина сыграет с лидером группы D Хорватией (21 июня, Нижний Новгород), а Исландия – с Нигерией (22 июня, Волгоград).

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