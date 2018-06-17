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В сеть слили мяч Addias Telstar Mechta, которым сыграют в финале ЧМ-2018

В сеть слили мяч Addias Telstar Mechta, которым сыграют в финале ЧМ-2018
Eurosport

2 ч. назад

Скоро во всех дворах страны.

Сайт FootyHeadlines, специализирующийся на сливах атрибутики, опубликовал первые снимки нового специального мяча ЧМ-2018 в России. Мяч получил название Adidas Telstar Mechta.

По разным данным, мяч предназначается либо для плей-офф турнира, либо исключительно для финального матча. От стандартного мяча Adidas Telstar 18 Adidas Telstar Mechta отличается красно-оранжевой расцветкой. Технология производства та же.

  • Плей-офф ЧМ-2018 стартует 30 июня.
  • Финал пройдет в «Лужниках» 15 июля.
  • ФИФА выпускает специальные мячи к финалам чемпионатов мира с 2006 года.

(Фото: FootyHeadlines)

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