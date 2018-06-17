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Самуэль Умтити глупо сыграл рукой в матче с Австралией и проснулся интернет-мемом

Умтити глупо сыграл рукой в матче с Австралией и проснулся интернет-мемом
Eurosport

1 час назад

Новое развлечение для умельцев на ближайшую неделю.

Самуэль Умтити в матче с Австралией на ЧМ-2018 привез пенальти в ворота сборной Франции, сыграв рукой.

Одним из первых на эту тему пошутил сам футболист в инстаграме.

А дальше за дело взялись народные умельцы. Больше всего юморили про баскетбол.

«Срочная новость: Умтити объявил об участии в драфте НБА».

Не забыли про волейбол, сравнения с Диего Марадоной и супергероев.

И про бальные танцы.

  • Несмотря на усилия Умтити, Франция победила – 2:1.
  • 21 июня французы сыграют с Перу в Екатеринбурге.

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