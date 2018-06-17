Getty Images
Самуэль Умтити глупо сыграл рукой в матче с Австралией и проснулся интернет-мемом
Новое развлечение для умельцев на ближайшую неделю.
Самуэль Умтити в матче с Австралией на ЧМ-2018 привез пенальти в ворота сборной Франции, сыграв рукой.
Одним из первых на эту тему пошутил сам футболист в инстаграме.
А дальше за дело взялись народные умельцы. Больше всего юморили про баскетбол.
«Срочная новость: Умтити объявил об участии в драфте НБА».
Не забыли про волейбол, сравнения с Диего Марадоной и супергероев.
И про бальные танцы.
- Несмотря на усилия Умтити, Франция победила – 2:1.
- 21 июня французы сыграют с Перу в Екатеринбурге.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте