Жительница Екатеринбурга пустила переночевать болельщика из Египта, которого кинул арендодатель

Инцидент произошел в ЖК «Сочи» на улице Авиационной. Болельщик из Александрии Исмаил снял квартиру на двое суток за 6 тысяч рублей, но заселение не состоялось.

«В чате, где общаются жители нашего дома, появилось сообщение, что возле одной из секций комплекса стоит иностранец. Был уже вечер, довольно холодно. Он показывал на телефоне адрес забронированной квартиры, звонил в домофон, но ему никто не отвечал.

Я согласилась бесплатно предоставить ему одну из комнат моей квартиры. Он удивлялся, что с него не возьмут денег. На призыв помочь Исмаилу откликнулась не только я. Даже с соседнего жилого комплекса приходил молодой человек и тоже предлагал поселить болельщика у себя.

Исмаил потом рассказал мне, что сначала он снимал в Екатеринбурге хостел, но ему там не понравилось, и он решил пожить в квартире. За двое суток он заплатил 6 тысяч рублей, но так и не смог заселиться», – рассказала женщина по имени Нина «Екатеринбург Онлайн».

В квартире у Нины египтянин переночевал и посмотрел очередной футбольный матч ЧМ-2018. Он улыбался и говорил по-английски, что «россияне – супер». 18 июня он отправится в Санкт-Петербург, где на следующий день пройдет матч Россия – Египет.

В Екатеринбурге состоялся матч Египет – Уругвай. Победа осталась за латиноамериканцами – 1:0.

Следующая игра в Екатеринбурге пройдет 21 июня. Франция встретится с Перу.

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