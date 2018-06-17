Йохим Лёв выкинул Лероя Сане и набрал в сборную новичков. Он сделал все правильно

Букмекерские конторы, тактические гики, эксперты на ТВ – никто не считает сборную Германии главным фаворитом чемпионата мира. Против немцев все: от огненной формы бразильцев до отсутствия в команде лидера раздевалки и плохой статистики бывших чемпионов мира на следующих первенствах. Но на самом деле, все не так плохо.

У Лёва есть план, и он его придерживается

Йоахим ЛёвGetty Images

Пока большинство немецких клубов помешалось на контрпрессинге и вертикальной игре (бей вперед – прессингуй после потери – игра придет), сборная Германии уже пять лет играет в один и тот же футбол, постепенно его прокачивая. «Идеи Гвардиолы – просто офигительные. «Бавария» стремится перевести игру на чужую половину поля – и мы тоже. Мы хотим владеть мячом», – Лёв фанател от Пепа еще в 2013-м. Впрочем, как и все другие важные немецкие функционеры. Они не боятся признать: в идеале, сборная Германии должна играть как пиковая «Барселона». Или даже лучше.

В среднем немцы владеют мячом 57% игрового времени. И это не контроль ради контроля. Их система настроена на то, чтобы разбить оборонительные линии соперника. Из всех конкурентов только сборная Испании играет в настолько стильный футбол: Бразилия берет гибкостью, Франция – индивидуальным скиллом. Если у тебя есть много времени, а твои футболисты способны отдать пас точно в ногу (привет сборной Саудовской Аравии), то ты точно научишь свою команду играть в гвардиоловский футбик на приличном уровне.

У Лёва было и то, и другое.

Сане и второй ассистент Бундеслиги дома? В этом есть смысл

Этот пункт – следствие первого. Не ругайте Лёва за то, что Лерой Сане и Филипп Макс (последний стал вторым распасовщиком Бундеслиги, играя крайнего защитника за «Аугсбург»), пролетели мимо чемпионата мира. Они не вписываются в систему сборной Германии. А как сказал главный скаут сборной Германии, в команду вызываются только те, кто встраивается в ее тактику. Потому что немцам есть из кого выбирать.

Объяснить пролет Макса очень легко: он не подходит Лёву стилистически. В «Аугсбурге» Макс может сколько угодно навешивать в голову большому нападающему – какой в этом толк, если Германия не играет в такой футбол? На месте Макса будет Йонас Хектор – гораздо более разносторонний крайний защитник с опытом игры в центре поля. Для Германии это точно лучше, чем центральный защитник на месте крайнего, как это было четыре года назад.

Проблема Сане сложнее. Да, Лёв и Пеп играют в примерно одинаковый футбол, но по-разному используют инсайдов. В сборной Германии они играют в полуфлангах, как плеймейкеры, а в «Сити» ждут мяча на флангах и создают ширину. Сане – топовый игрок для изоляций и обыгрыша соперников один в один, но в центре поля он теряется. Лерой мог бы поехать запасным, но, судя по слухам, он не был готов мириться с таким статусом.

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В отличие от Сане, никто не считает Юлиана Дракслера и Тимо Вернера топами. Но этим летом они играют в основе Германии, а Лерой сидит за иксбоксом с горячей девушкой.

Карьеру Дракслера портит агент Рогер Витманн. Сначала из-за обиды на «Шальке» Виттманн отправил клиента в «Вольфсбург», когда этот проект уже был на спаде. Потом закинул не в лучший клуб с точки зрения профессионального роста. Но Дракслер перезапустит карьеру уже на ЧМ-2018. В команде Лёва у него особая миссия: формально играя инсайда, он опускается в центр поля, на один уровень с Хедирой и Кроосом, и создает там численное преимущество. А после того, как Юлиан получает мяч, он включает силовой дриблинг, либо раскатывает стеночки с партнерами.

Последний сезон Тимо Вернера тоже получился тусклым. Но его не стоит в этом винить: серым был весь «РБ Лейпциг». Молодая команда, ставящая на агрессивный прессинг, не вывезла графика «два матча в неделю». В сборной Вернер очень важен: немецкая система игры предполагает наличие подвижного форварда. А в Германии никто не ищет и не создает свободные зоны лучше Тимо. Его единственный минус – средняя реализация. Если Вернер не забьет в пустые ворота в финале чемпионата мира, вы предупреждены.

Единственная слабость немцев – их сила

Главный игрок этой команды – Тони Кроос. В отличие от «Реала», в сборной он единственный полузащитник с крутым первым пасом. И Лёв использует это: в позиционных атаках Кроос становится третьим защитником. Соперники не понимают, что происходит, и не успевают его накрыть, пока Тони запускает идеальные диагональки или лазерные разрезающие передачи прямо в дальнюю ногу партнера.

Проблемы начинаются, когда Германия теряет мяч. И Кроос, и его партнер по центру поля (Хедира/Гюндоган) сразу же срываются в контрпрессинг – если он не работает, остановить атаку на ворота немцев способны только Боатенг и Хуммельс. А еще и Хедира, и Кроос слабы в позиционной обороне и могут зевнуть оппонента. В заявке сборной нет ни одного чистого разрушителя, каким был, например, Кристоф Крамер, эпично потерявший память в финале предыдущего чемпионата мира.

И это может помешать немцам. Но максимум – в полуфинале.

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