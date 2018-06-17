Алан Дзагоев может вернуться к плей-офф ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал вопрос своего выздоровленья.

«По срокам восстановления сказать тяжело, доктора будут смотреть на динамику. Это стало ударом. Хорошего ничего нет. Самый главный турнир в жизни проходит мимо тебя. Надеюсь, еще успею сыграть.

Дай бог, выйдем в плей-офф, и я, может, смогу сыграть. Некая надежда остается, врачи сообщили об этом. Лучик света появился. Я очень надеюсь, что получится сыграть», – сказал Дзагоев, слова которого приводит «Р-Спорт».

17 июня Алану исполнилось 28 лет. Он вышел на тренировку, получил поздравления от партнеров и ушел обратно.

Алан порвал мышцы задней поверхности бедра в первом тайме матча открытия против Саудовской Аравии (5:0).

19 июня Россия сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге.

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