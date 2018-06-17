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Алан Дзагоев может вернуться к плей-офф ЧМ-2018
Если сборная России пройдет дальше, то получит усиление.
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал вопрос своего выздоровленья.
«По срокам восстановления сказать тяжело, доктора будут смотреть на динамику. Это стало ударом. Хорошего ничего нет. Самый главный турнир в жизни проходит мимо тебя. Надеюсь, еще успею сыграть.
Дай бог, выйдем в плей-офф, и я, может, смогу сыграть. Некая надежда остается, врачи сообщили об этом. Лучик света появился. Я очень надеюсь, что получится сыграть», – сказал Дзагоев, слова которого приводит «Р-Спорт».
17 июня Алану исполнилось 28 лет. Он вышел на тренировку, получил поздравления от партнеров и ушел обратно.
- Алан порвал мышцы задней поверхности бедра в первом тайме матча открытия против Саудовской Аравии (5:0).
- 19 июня Россия сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге.
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