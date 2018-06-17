Поль Погба: «Я самый критикуемый футболист на свете»

После победы над Австралией (2:1) автор победного мяча в составе Франции Поль Погба пожаловался на нелегкую футбольную долю.

«Мне посчастливилось решить судьбу матча. Но тренер сказал, что мы должны играть лучше.

Я меньше других имею право на ошибку. Я совершил самый крупный переход в истории, чтобы в итоге стать самым критикуемым футболистом на свете.

Надеюсь, против Перу мы сыграем лучше, но самое главное – победа», – сказал Поль Telefoot.

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В 2016 году Погба перешел в «МЮ» за 105 млн евро. Эта сделка оставалась рекордной до трансфера Неймара в «ПСЖ» (222 млн евро).

Следующим соперником Франции станет Перу (21 июня, Екатеринбург).

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