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Поль Погба: «Я самый критикуемый футболист на свете»

Погба: «Я самый критикуемый футболист на свете»
Eurosport

1 час назад

Бедняжечка.

После победы над Австралией (2:1) автор победного мяча в составе Франции Поль Погба пожаловался на нелегкую футбольную долю.

«Мне посчастливилось решить судьбу матча. Но тренер сказал, что мы должны играть лучше.

Я меньше других имею право на ошибку. Я совершил самый крупный переход в истории, чтобы в итоге стать самым критикуемым футболистом на свете.

Надеюсь, против Перу мы сыграем лучше, но самое главное – победа», – сказал Поль Telefoot.

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