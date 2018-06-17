Бранислав Иванович установил рекорд по матчам за сборную Сербии

Бранислав Иванович с капитанской повязкой вывел сборную Сербии на матч группового этапа ЧМ против Коста-Рики.

Эта игра стала для 34-летнего футболиста 104-й в составе сборной Сербии, и у он установил национальный рекорд.

До воскресной игры Иванович делил лидерство с Деяном Станковичем (103).

Иванович выступал за «Локомотив» в 2006-08 году, после чего ушел в «Челси». В 2017 году серб вернулся в РФПЛ и стал игроком «Зенита».

Бранислав приехал на второй крупный международный турнир. Прежде он участвовал на ЧМ-2010.

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