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Сербия обыграла Коста-Рику благодаря чудо-штрафному Александра Коларова

Сербия обыграла Коста-Рику благодаря чудо-штрафному Коларова
Eurosport

2 ч. назад

Навас тащил весь матч, но против пушки римлянина оказался бессилен.

В первом матче группы Е сербы обыграли костариканцев со счетом 1:0.

По ходу встречи футболисты Коста-Рики почти не создавали моментов, тогда как соперники из Сербии упустили несколько 100% моментов, в том числе не реализовали три выхода один-на-один.

Единственный мяч в матче оказался на счету Александра Коларова, который на 58-й минуте идельно исполнил штрафной в самую девятку без шансов для Наваса.

  • Иванович стал рекордсменом сборной Сербии по количеству сыгранных матчей – 104.
  • Гол Коларова стал третьим забитым мячом со штрафного на ЧМ-2018 – столько же было забито за весь ЧМ-2014 в Бразилии.

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