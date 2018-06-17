Тренер Кореи: «Мы изменили номера на майках, чтобы запутать шведов. Они не различают наших игроков»

Главный тренер Южной Кореи Син Тхэён рассказал, как его команда готовится к матчу против сборной Швеции.

«Все тренеры, наверное, чувствуют, что противники за ними пристально следят. Это естественно: нужно понять другую команду. У многих игроков команды Южной Кореи по четыре разных номера на футболке. Это для того, чтобы запутать шведов. Мы специально поменяли номера на майках – европейцам трудно различать лица корейских игроков, мы этим воспользовались, изменив привычную нумерацию», – цитирует Тхэёна ГТРК «Нижний Новгород».

Матч между Южной Кореей и Швецией пройдет 18 июня.

Помимо матча со Швецией, азиатская команда на групповом этапе сыграет с Мексикой (23 июня) и Германией (27 июня).

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