Мексика обыграла чемпионов мира в первом туре ЧМ-2018

Мексика зажгла в первой половине очень мощно. 10 ударов за тайм серьезно размяли Нойера, но забил пока что лучший игрок «ацтеков» на турнире. Лосано обыгрывал, пасовал и бил. А потом расстрелял, возможно, лучшего кипера мира. Германия ответила перекладиной Крооса после выстрела со штрафного и подозрением на пенальти за фол на Киммихе. Бундестим стартовала на турнире крайне слабо.

Второй тайм прошел под полным контролем немцев, но Чичарито и Вела не реализовали выход два в одного. Лёв выпустил Ройса и Гомеса, но чемпионы мира не наиграли даже на ничью.

Мексика возглавила группу F, Германия ждет результата матча между Швецией и Южной Кореей.

Во втором туре действующие чемпионы мира сыграют против Швеции 23 июня.

Мексиканцы побьются с Южной Кореей.

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