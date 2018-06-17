Getty Images

Мексика обыграла чемпионов мира в первом туре ЧМ-2018

Мексика обыграла чемпионов мира
Eurosport

1 час назад

Бундесманшафт получила привет от Ирвинга Лосано – 0:1.

Мексика зажгла в первой половине очень мощно. 10 ударов за тайм серьезно размяли Нойера, но забил пока что лучший игрок «ацтеков» на турнире. Лосано обыгрывал, пасовал и бил. А потом расстрелял, возможно, лучшего кипера мира. Германия ответила перекладиной Крооса после выстрела со штрафного и подозрением на пенальти за фол на Киммихе. Бундестим стартовала на турнире крайне слабо.

Второй тайм прошел под полным контролем немцев, но Чичарито и Вела не реализовали выход два в одного. Лёв выпустил Ройса и Гомеса, но чемпионы мира не наиграли даже на ничью.

Мексика возглавила группу F, Германия ждет результата матча между Швецией и Южной Кореей.

  • Во втором туре действующие чемпионы мира сыграют против Швеции 23 июня.
  • Мексиканцы побьются с Южной Кореей.

Все новости чемпионата мира в России

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Исторический финиш двух пилотов «Тойоты» на «24 часа Ле-Мана». Алонсо чуть не расплакался

03:20
Популярные видео
Ставки за 300. Англия разберется с Тунисом, Бельгия уничтожит Панаму
 435 просмотров3 ч
Пыль, дым и искры – жесткий вылет Гутьерреса на «24 часах Ле-Мана»
 490 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться