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Гранит Джака – о встрече с Неймаром в 2009-м: «Он падал после малейшего касания»
Ней пользуется этим скиллом и сейчас.
Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака рассказал о встрече с Неймаром во время юношеского чемпионата мира в 2009 году.
«Его не нужно было сильно бить, чтобы он упал на землю. Для этого достаточно малейшего прикосновения. Я помню, что Неймар часто падал и делал это очень легко. Что я могу сказать? Это реальность, так протекал наш матч тогда.
Неймар – игрок мирового уровня, он решает исход матчей. Я желаю ему всего самого лучшего. Надеюсь, что после матча в Ростове мы поменяемся футболками. В 2009-м мы этого не делали – футболки были нужны нам для следующей игры», – цитирует Джаку The Guardian.
- 15 июня Джака продлил контракт с «Арсеналом».
- Матч Бразилия – Швейцария пройдет 17 июня. Начало – в 21:00.
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