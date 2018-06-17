Гранит Джака – о встрече с Неймаром в 2009-м: «Он падал после малейшего касания»

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака рассказал о встрече с Неймаром во время юношеского чемпионата мира в 2009 году.

«Его не нужно было сильно бить, чтобы он упал на землю. Для этого достаточно малейшего прикосновения. Я помню, что Неймар часто падал и делал это очень легко. Что я могу сказать? Это реальность, так протекал наш матч тогда.

Неймар – игрок мирового уровня, он решает исход матчей. Я желаю ему всего самого лучшего. Надеюсь, что после матча в Ростове мы поменяемся футболками. В 2009-м мы этого не делали – футболки были нужны нам для следующей игры», – цитирует Джаку The Guardian.

15 июня Джака продлил контракт с «Арсеналом».

Матч Бразилия – Швейцария пройдет 17 июня. Начало – в 21:00.

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