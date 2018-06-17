Getty Images

Мутко: «Хочется победить Египет 5:0, но нет проблем, если сыграем на своем уровне и возьмем 3 очка»

Мутко: «Хочется победить Египет 5:0, но нет проблем, если сыграем на своем уровне и возьмем 3 очка»
Eurosport

46 мин. назад

Виталий Леонтьевич разошелся.

Вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко поделился впечатлениями от старта ЧМ-2018.

«Чемпионат мира набирает темп, всех захватывает футбол. Каждая игра дает эмоции и пищу для размышлений. Я рад, что все получается и нам не надо рисоваться и подстраиваться. Мы такие, какие есть. За это я рад. Ребята сыграли первую игру, впереди вторая – главная.

Многие играют 1:0 и зарабатывают три очка! Хочется сыграть 5:0 с Египтом, но нет проблем, если сыграем на своем уровне и заработаем три очка», – сказал Мутко.

  • В первом туре группового этапа Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0.
  • Матч Россия – Египет пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин: «Пусть Мутко работает. Потенциал у него хороший»

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Исторический финиш двух пилотов «Тойоты» на «24 часа Ле-Мана». Алонсо чуть не расплакался

03:20
Популярные видео
Ставки за 300. Англия разберется с Тунисом, Бельгия уничтожит Панаму
 229 просмотров2 ч
Пыль, дым и искры – жесткий вылет Гутьерреса на «24 часах Ле-Мана»
 335 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться