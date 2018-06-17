Мутко: «Хочется победить Египет 5:0, но нет проблем, если сыграем на своем уровне и возьмем 3 очка»

Вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко поделился впечатлениями от старта ЧМ-2018.

«Чемпионат мира набирает темп, всех захватывает футбол. Каждая игра дает эмоции и пищу для размышлений. Я рад, что все получается и нам не надо рисоваться и подстраиваться. Мы такие, какие есть. За это я рад. Ребята сыграли первую игру, впереди вторая – главная.

Многие играют 1:0 и зарабатывают три очка! Хочется сыграть 5:0 с Египтом, но нет проблем, если сыграем на своем уровне и заработаем три очка», – сказал Мутко.

В первом туре группового этапа Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Матч Россия – Египет пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин: «Пусть Мутко работает. Потенциал у него хороший»

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