Криштиану Роналду подарил Лионелю Месси книгу «Пенальти для чайников» – очередной шедевр от Момани

Карикатурист Омар Момани представил новую работу по мотивам первого тура ЧМ-2018.

Момани высмеял перфоманс Лионеля Месси в матче против сборной Исландии: на 64-й минуте встречи аргентинец не реализовал пенальти, и команды сыграли вничью. Криштиану Роналду, напротив, оформил хет-трик в игре против испанцев – один из мячей в ворота Давида де Хеа португалец провел как раз с пенальти.

На карикатуре португалец подарил Лионелю книгу «Пенальти для чайников».

Следующую игру на турнире аргентинцы проведут 21 июня против Хорватии.

Португальцы 20 июня сыграют с Марокко.

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