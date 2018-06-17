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Эрнан Креспо: «Лионель Месси – не Диего Марадона, он не выиграет чемпионат мира в одиночку»
Разве гении не выигрывают матчи самостоятельно?
Бывший форвард Аргентины Эрнан Креспо прокомментировал выступление Лионеля Месси в игре против Исландии (1:1).
«Месси – не Марадона, он не выиграет чемпионат мира в одиночку. Это должны понять болельщики и его партнеры по команде. В «Барселоне» он находится в правильных условиях, в сборной старается изо всех сил, но кто помог ему в матче против Исландии?
Как максимум он может обыграть одного или двух соперников. Марадона обыграл пятерых англичан в 1986-м», – приводит слова Креспо sport.sky.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
- Следующую игру на турнире аргентинцы проведут 21 июня против Хорватии.
- Аргентина дважды побеждала на чемпионате мира (1978, 1986).
Месси промазал с точки в четвертый раз из последних семи подходов
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