Эрнан Креспо: «Лионель Месси – не Диего Марадона, он не выиграет чемпионат мира в одиночку»

Бывший форвард Аргентины Эрнан Креспо прокомментировал выступление Лионеля Месси в игре против Исландии (1:1).

«Месси – не Марадона, он не выиграет чемпионат мира в одиночку. Это должны понять болельщики и его партнеры по команде. В «Барселоне» он находится в правильных условиях, в сборной старается изо всех сил, но кто помог ему в матче против Исландии?

Как максимум он может обыграть одного или двух соперников. Марадона обыграл пятерых англичан в 1986-м», – приводит слова Креспо sport.sky.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Следующую игру на турнире аргентинцы проведут 21 июня против Хорватии.

Аргентина дважды побеждала на чемпионате мира (1978, 1986).

Месси промазал с точки в четвертый раз из последних семи подходов

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