У Кейлора Наваса такая же проблема, как и у Лионеля Месси – в сборной ему не с кем творить магию

Сборная Сербии одолела Коста-Рику в первом матче группы Е за счет чудо-штрафного Коларова. Даже всемогущий Навас не помог.

«Лос Тикос» почти не изменились с прошлого чемпионата мира, на котором они ярко зажгли. Но стало очевидно: они постарели. Средний возраст стартового состава составил 29 лет и 346 дней – это самая ветхая сборная костариканцев в истории чемпионатов мира (на 1 день старше прежнего рекорда из 2006-го). Скоростей для колких ответов в пику сербам хватило на первые минут 15 каждого из таймов – далее латиносы смиренно уходили на свою половину поля и держали оборону, молясь на Наваса. Однако и перфоманса капитана не хватило, чтобы продлить серию из побед в стартовых матчах на трех последних ЧМ.

Keylor Navas (Costa Rica-Serbia)Getty Images

Кейлор Навас тоже прибавил в годах, но за это время обзавелся тремя титулами Лиги чемпионов. И в этом матче доказал заоблачный (пламенный привет болельщикам «Атлетико») класс. Два спасения после выходов один на один, несколько критичных перехватов в суперменских прыжках вперед кулаком и безупречная игра на выходах – Кейлор держал Коста-Рику в игре почти час, пока не капитулировал после идеального страйка Коларова в девятину. Еще одно подтверждение, что «Реалу» совсем не обязательно этим летом спускать кэш на другого голкипера.

У сербов шикарно отыграл Сергей Милинкович-Савич, ставший первопричиной отставки Муслина. Бывший тренер сербов осмелился вывести Сербию на чемпионат мира без него. Однако местная федерация не стала терпеть беспардонного игнора главного таланта – и теперь всем стало очевидно, почему. Милинкович-Савич разгонял сербские атаки и цеплялся за мячи, вступал в отбор и предлагал себя в чужой штрафной, шел в дриблинг и выигрывал воздух. В общем, он делал ВСЕ. И сделал бы с Коста-Рикой то, что принято смотреть без регистрации и СМС – если бы не всемогущий Навас. Кейлор потащил шикарный удар Сергея через себя и зачехлил его выход один на один. Клубам-мешкам не стоит мешкать, теребить кошельки до сентября, и выкладывать за него стольник не глядя.

Сербия была бы идеальной командой, но у нее нет забивного форварда. Митрович вроде довольно технично принимал многочисленные передачи в штрафную, но так и не конвертировал моменты в голы и даже запорол чистый выход на одинокого Наваса. В остальном Сербия показала себя цельной командой с умными флангами из опытных латералей (Коларов и Иванович) и острых вингеров (Ляйич и Тадич), непроходимым центром поля во главе с Матичем и сверхмоторным Милинковичем-Савичем, и гранитной обороной. Костариканцы не пробились к воротам соперника через розыгрыш, сбились на дальние удары и навесы, однако против самой рослой команды на этом турнире все их подачи были обречены.

Цифры матча:

104 матча – Бранислав Иванович новый рекордсмен по играм за Сербию.

1,864 метра – средний рост сербов. В составе команды 9 игроков выше 1,90 м и 16 – выше 1,85. Гиганты.

10-10 по ударам, 3-3 по попаданиям в створ, 431-401 по передачам при их точности 81%-81%. Первичная статистика показывает примерное равенство команд, однако сербы были намного острее:

35-43 по атакам и 1-4 по контрвыпадам.

Коста-Рика – Сербия – 0:1

Все-все-все главные истории в вашем телеграме