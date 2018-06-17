Instagram

Бразильский фанат сконструировал двухэтажный велосипед, чтобы катать на нем других болельщиков

Бразильский фанат сконструировал двухэтажный велосипед, чтобы катать на нем других болельщиков
Eurosport

51 мин. назад

Постарался, как Винтик и Шпунтик.

Футбольный болельщик из Бразилии Элиас де Соуза Агуер привез в Россию двухэтажный велосипед, чтобы катать на нем других фанатов перед матчами чемпионата мира.

«Я из Бразилии, прилетел на самолете, привез сюда велосипед в разобранном виде, затем собрал. Я сам его сконструировал, это было легко», – цитирует Де Соузу ТАСС.

  • Турнир в России – восьмой чемпионат мира, на который приехал Де Соуза.
  • 17 июня сборная Бразилии проведет матч против сборной Швейцарии. Начало игры – в 21:00.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Исторический финиш двух пилотов «Тойоты» на «24 часа Ле-Мана». Алонсо чуть не расплакался

03:20
Популярные видео
Ставки за 300. Англия разберется с Тунисом, Бельгия уничтожит Панаму
 433 просмотров3 ч
Пыль, дым и искры – жесткий вылет Гутьерреса на «24 часах Ле-Мана»
 487 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться