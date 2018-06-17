Бразильский фанат сконструировал двухэтажный велосипед, чтобы катать на нем других болельщиков

Футбольный болельщик из Бразилии Элиас де Соуза Агуер привез в Россию двухэтажный велосипед, чтобы катать на нем других фанатов перед матчами чемпионата мира.

«Я из Бразилии, прилетел на самолете, привез сюда велосипед в разобранном виде, затем собрал. Я сам его сконструировал, это было легко», – цитирует Де Соузу ТАСС.

Турнир в России – восьмой чемпионат мира, на который приехал Де Соуза.

17 июня сборная Бразилии проведет матч против сборной Швейцарии. Начало игры – в 21:00.

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