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Рафаэль Маркес сыграл на пятом чемпионате мира и догнал Маттеуса
Культовое достижение.
39-летний защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес вышел на замену в матче первого тура чемпионата мира против Германии (1:0).
Маркес – третий футболист, сыгравший на пяти чемпионатах мира. Ранее это достижение покорилось немцу Лотару Маттеусу и соотечественнику Маркеса Антонио Карбахалю.
Рафа – первый футболист, надевавший капитанскую повязку на пяти ЧМ.
- Мексиканцы выиграли у Германии благодаря голу Ирвинга Лосано.
- В течение игровой карьеры Маркес выступал за «Атлас», «Монако», «Барселону», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Леон» и «Верону».
- Сейчас Маркес выступает за «Атлас», где начал карьеру.
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