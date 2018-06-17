Рафаэль Маркес сыграл на пятом чемпионате мира и догнал Маттеуса

39-летний защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес вышел на замену в матче первого тура чемпионата мира против Германии (1:0).

Маркес – третий футболист, сыгравший на пяти чемпионатах мира. Ранее это достижение покорилось немцу Лотару Маттеусу и соотечественнику Маркеса Антонио Карбахалю.

Рафа – первый футболист, надевавший капитанскую повязку на пяти ЧМ.

Мексиканцы выиграли у Германии благодаря голу Ирвинга Лосано.

В течение игровой карьеры Маркес выступал за «Атлас», «Монако», «Барселону», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Леон» и «Верону».

Сейчас Маркес выступает за «Атлас», где начал карьеру.

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