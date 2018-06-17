Мексика глушила «Лужники» и немцев, перуанцы пикапили русских девушек. 4-й день ЧМ своими глазами

Локация: Ростов-на-Дону

Никогда не был в фан-зоне, там должно быть круто. Всего полчаса от хостела, в котором я остановился – значит, нужно идти пешком. Выхожу на центральную улицу и лишь минут через 10 понимаю, что происходит что-то странное. Оказывается, на ней перекрыли движение, и нужно идти до Театральной площади по проезжей части. Хм, в Краснодаре такая движуха случается каждые выходные, но в Ростове люди явно не привыкли.

Охранники у ворот фан-феста перетряхивают меня целиком – кроме вывернутых карманов просят включить ноутбук и банят зонтик. «Да-да», – киваю я на их вытянутую руку, указывающую путь к камере хранения, делаю круг и быстрым шагом пролетаю на площадь (ФИФА, не лишайте меня аккредитации, пожалуйста). На моих руках появляются партаки, в ушах новый альбом Канье превращается в шансон – мама, ама криминал. Это же из этого города, верно?

Фестиваль болельщиков ФИФА в РостовеEurosport

На сцене уже играла европейская поп-рок-группа – простые песни, словно из любого альбома Maroon 5. Через 40 минут после сета ведущий объявил, что они из Швейцарии, но ни один болельщик в красном с белым крестом на груди ни разу не подпел ни одному куплету. Хм, так себе популярность.

Фронтмен забивал эфирное время и тянул его до стартового свистка. «Теперь поют только бразильцы», – еле слышное гудение. «А теперь только швейцарцы», – крики в три раза сильнее. А на улицах казалось, что парней в желтом сильно больше, они громче и организованнее.

Смотреть футбол на открытом воздухе в окружении футбольных фанов оказалось, ммм, необычно. Это еще не стадион, но уже и не диван: ноль зарядов, мало реакций на опасные моменты, абсолютное наплевательство на крутые передачи или важные потери. Но они догоняются атмосферой за пару минут до старта – у столиков болелы устраивают баттл кричалок, побеждает явно Бразилия, как и у букмекеров, глотки у них луженые.

Жители Ростова (особенно молодые девушки) не теряли времени и фотографировались с бодрыми бразильцами и расслабленными швейцарцами. Пластиковый стакан с пивом тут в каждой третьей руке, и погода еще не морит – солнце не палит, ветерок нежно не выгоняет домой.

По идее, тут должно быть круто на вечерних матчах, когда алкоголь догоняет и морит каждого, а еще на играх, которые происходят в паре километров от фан-зоны. Бразильцы по пути фотографируются еще с парой ростовских красавиц и потихоньку струятся к выходу. Ага, значит, нужно топать к арене.

Локация: Саранск – Москва

После поражения Перу «Мордовия Арена» еще немного погудела и уснула – но опустел только стадион, не город. Датчане отправились в центр праздновать победу в фан-зоне – перуанцы небольшими группами растеклись по остальному городу. Кто-то грустно обсуждал матч, кто-то делал фото на фоне оранжевого стадиона новичка ФНЛ, некоторые оттачивали уроки пикапа.

«We have a big party. Let’s go with us», – одинокий латиноамериканец убеждал девушек в существовании друзей, выпивки и музыки. Первую попытку красотки вежливо отклонили, но чем закончилась история, неизвестно. Возможно, перуанец все же соблазнил девушек – грех не надавить на жалость после обидного поражения.

Через несколько сотен метров другие русские дамы уже сами бросились в объятия колоритного дяди в костюме ацтека. Девушки просили экстравагантного мужчину о фото, но тот был слишком осторожен.

– А сколько вам лет, леди?

– 16.

Мудрый ацтек в селфи не отказал, но тяжело выдохнул и покачал головой – второе поражение за вечер.

Фанаты сборной ПеруGetty Images

Разочарованные перуанцы не расслабились даже на вокзале – там им предстояла вторая часть битвы с проводницами «РЖД». Женщина сильно нервничала без переводчика и громко кричала на перуанцев: «Где второй билет? А это чей? Покажите остальные документы». Перуанцы тоже истерили: габаритная латиноамериканка верещала что-то на испанском, пока ее муж тупил в сторонке. Только с нашей помощью гости все же попали в вагон, а проводницу не спасло даже медленное произношение русских слов.

Изобретательнее оказался чуть более молодой перуанец – парень поднес к проводнице телефон, который через мгновение перевел ей загадочную русскую фразу: «У вас 18-е место».

Как и на пути в Саранск, делить купе пришлось с перуанцем. Услышав «Hola», он сильно обрадовался и забубнил на испанском. Зря, потому что Ola – единственное, что мы знаем. Перуанец расстроился, что не с кем обсудить неприятно везучих датчан, и уснул.

По прибытии в Москву частичка перуанцев, не поехавшая сразу в Екатеринбург, растворилась на вокзале. Но статус крутейших фанов ЧМ сразу перехватили другие латиноамериканцы – нереально крутые мексиканские безумцы в сомбреро.

Фанат сборной ПеруGetty Images

Локация: Москва, «Лужники»

Достать заветный пропуск на чемпионов мира оказалось проблематично: пришлось вставать в лист ожидания и верить, что кто-то из подтвержденных журналистов не добрался до арены. На «Лужниках» действительно оказался биток – и на трибунах, и в зоне прессы.

Соседом на центральном матче дня оказался аргентинский журналист из Goal.

«Я болею только за Аргентину. Но сейчас – за Мексику. Очень хочу, чтобы они обыграли немцев», – хвастался парень, который вчера наверняка плакал после промаха Месси.

На вопрос, как ему в России, он ответил коротко: «Классно». Я убедил его, что он может не льстить и сказать честно – тогда аргентинца понесло. «Очень расстраивает, что в России мало говорят на английском. Я несколько раз просил помощи на улице, но меня никто не понял. А ваши отели – полное дерьмо. Обслуживание на низком уровне», – ругался журналист, но оценил организацию турнира поднятым вверх большим пальцем.

То же самое сделал и британец из The Times, подсевший позже. «Мне все очень нравится. Турнир действительно организован на отличном уровне. Отели и прочее? Это не важно. Важна организация, а она в порядке», – неожиданно слышать похвалу от англичан, которые обычно пинают все русское.

По ходу матча британец сохранял нейтралитет, а аргентинец активно тряс кулачком после гола Лосано. Еще больше его порадовали цены в столице России: «У вас все очень дешево. Прям очень».

Это он еще не был в Саранске: в кафе на единственной дороге, ведущей от вокзала к стадиону, стакан пива стоил жалкие 100 рублей. В фан-зоне чуть дороже – 200 р. Для такого масштаба иностранных богатеев просто смешные цифры. Здесь тоже можно стать иностранным богатеем.

Локация: Москва, «Лужники»

«Ай, я, я, я» – в голове прокручивается песня, ставшая официальным гимном четвертого дня ЧМ-2018. 17 июня она звучала отовсюду: на эскалаторах московской подземки, на «Лужниках», под мостом на пути к стадиону. Мексиканцы привезли в Москву десятки тысяч сомбреро, зеленых джерси и музыкальных инструментов. И все не напрасно.

10 секунд до конца дополнительного времени на «Лужниках». Все, на ком зеленые футболки, уже давно на ногах. Мексику отделяет мгновение от исторической первой победы над Германией. 5, 4, 3, 2, 1 – свисток прерывает немецкую перепасовку, и трибуны переходят в режим угара. Мексиканцы обнимают и целуют все, что можно обнять и поцеловать: соседку, немца, журналиста напротив. В воздух взлетают стаканы с пивом. Разумеется, наполненные, но кого это волнует, когда твоя команда только что сгрызла чемпионов мира.

Классический фанат сборной МексикиGetty Images

«Лужники» забились на полную – из 78 тысяч болельщиков немецких было не больше четверти. Большинство расположились плотной группой за воротами и размахивали флажками. Визуально они выделялись на трибунах, но перекричать мексиканцев не было шансов. Если среднестатистический фан Мексики – несмолкающий латиноамериканец в расцвете сил, то стандартный фан Германии – чересчур уравновешенный турист в возрасте (и обычно с женой).

День назад в Саранске произошла вселенская несправедливость: перуанцы захватили город, но увидели колкое поражение родной команды. Спустя сутки другие латиноамериканцы добились победы коллективными усилиями: навязчивые, безостановочные и мелодичные кричалки зафиксировали для Мексики нужный результат.

«Я посвящаю эту победу нашим болельщикам, они ее заслужили», – расхваленный Хуан Карлос Осорио, которого на пресс-конференции назвали лучшим тренером мира через несколько лет, выдал реверанс саппорту и вингерам Веле и Лосано, который в итоге унес с собой приз лучшему игроку матча.

Лёв пришел на пресс-конференцию последним. На его лице не было ничего, что напоминало бы о беспокойстве: «Да, мы сделаем несколько выводов, но продолжим гнуть нашу тактическую линию». Тренер бундестим признал, что у немцев появилась проблема с мелким пасом, но уверенно выплеснул: «Если мы проиграли первый матч, значит должны выиграть второй». Кстати, букмекеры оценивают победу немцев над шведами с кэфом 1,4.

В Москве темнеет, нужно уходить из пресс-центра и двигаться в сторону поезда в Санкт-Петербург. Кажется, этой ночью Москва спать не будет. Болельщикам из Мексики слишком жаль тратить счастливую ночь на такую бесполезную вещь, как сон.

Третий день ЧМ-2018: перуанцы захватили Саранск, а проводницы «РЖД» – сердечки

Второй день ЧМ-2018: португальцы бешеные, немцы – умницы, Роналду – герой

«Неужели это происходит в России?» Первый день ЧМ-2018 раскрылся в «Лужниках»