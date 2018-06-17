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Губернатор Самарской области подарил Александару Коларову «Ниву»

Губернатор Самарской области подарил Коларову «Ниву»
Eurosport

55 мин. назад

Как раз для езды по Риму.

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вручил игроку сборной Сербии Александару Коларову ключи от автомобиля Lada 4x4.

«Александар был очень рад. Это машина будет напоминать ему о победе в Самаре. Плюс он продемонстрирует ее не только на родине, но и в Риме, где он играет за «Рому», – приводит слова Азарова 63.ru.

  • 17 июня в Самаре прошел матч чемпионата мира между Коста-Рикой и Сербией. Коларов забил победный мяч со штрафного и был признан лучшим игроком встречи.
  • Следующий матч в Самаре пройдет 21 июня. Сыграют сборные Дании и Австралии.

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