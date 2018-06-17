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Фото вселенского счастья из раздевалки мексиканцев – так праздновали только майя

Фото вселенского счастья из раздевалки мексиканцев – так праздновали только майя
Eurosport

19 мин. назад

Чистый кайф.

Мексика обыграла Германию в матче первого тура чемпионата мира – 1:0. Победный мяч забил Ирвинг Лосано.

После игры защитник «ацтеков» Мигель Лаюн выложил в твиттер фотографию из раздевалки победителей. Вглядитесь в эти лица – вы давно не видели столько счастья.

  • В следующем туре мексиканцы сыграют с Южной Кореей. Матч пройдет 23 июня.
  • Германия 23 июня сыграет со Швецией.
  • Германия и Мексика встречались на Кубке конфедераций-2017. Тогда победили немцы – 4:1.

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