Фото вселенского счастья из раздевалки мексиканцев – так праздновали только майя

Мексика обыграла Германию в матче первого тура чемпионата мира – 1:0. Победный мяч забил Ирвинг Лосано.

После игры защитник «ацтеков» Мигель Лаюн выложил в твиттер фотографию из раздевалки победителей. Вглядитесь в эти лица – вы давно не видели столько счастья.

В следующем туре мексиканцы сыграют с Южной Кореей. Матч пройдет 23 июня.

Германия 23 июня сыграет со Швецией.

Германия и Мексика встречались на Кубке конфедераций-2017. Тогда победили немцы – 4:1.

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