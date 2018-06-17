Фото вселенского счастья из раздевалки мексиканцев – так праздновали только майя
Чистый кайф.
Мексика обыграла Германию в матче первого тура чемпионата мира – 1:0. Победный мяч забил Ирвинг Лосано.
После игры защитник «ацтеков» Мигель Лаюн выложил в твиттер фотографию из раздевалки победителей. Вглядитесь в эти лица – вы давно не видели столько счастья.
- В следующем туре мексиканцы сыграют с Южной Кореей. Матч пройдет 23 июня.
- Германия 23 июня сыграет со Швецией.
- Германия и Мексика встречались на Кубке конфедераций-2017. Тогда победили немцы – 4:1.
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