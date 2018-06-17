Фабио Капелло: «Лионель Месси сильнее Криштиану Роналду, но команда ему не помогает»

Бывший главный тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло прокомментировал матчи с участием Лионеля Месси и Криштиану Роналду в первом туре ЧМ-2018.

«На Месси давила ответственность после хет-трика Роналду. Криштиану в игре против Испании хотел сделать нечто большее, чем он делает обычно, потому что до этого матча на его счету было немного голов на чемпионатах мира.

Полузащита Аргентины выглядела медленной и смешной. Они все время пытались пройти центр поля, чтобы вручить мяч Месси. Я думаю, Месси сильнее Роналду, но команда не помогает ему», – приводит слова Капелло Football Italia.

Сборные Португалии и Испании сыграли вничью – 3:3.

Аргентина тоже свела свой матч вничью, не сумев выиграть у исландцев (1:1). Месси не реализовал пенальти.

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