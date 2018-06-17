Ростов озарила Рианна – певица огненно топила за Неймара и Каземиро

Американская поп-певица Рианна приехала на чемпионат мира в России поддержать сборную Бразилии.

Исполнительница, которая на данный момент выпустила 8 студийных пластинок, появилась на «Ростов Арене» в кофточке с надписью Trapstar и бразильским флагом на шее.

Рианна поддерживает «пентакампеонов» уже давно – по крайней мере, в 2014 году она выложила в твиттер ноги в шлепанцах бразильской расцветки.

Счет в матче Бразилия – Швейцария, который проходит в Ростове-на-Дону, открыл Коутиньо, но Бразилия упустила победу – 1:1.

Следующий матч бразильцы проведут в Санкт-Петербурге.

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