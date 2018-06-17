Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Мексике после гола Лосано в ворота Нойера

Мексиканские болельщики бурно отпраздновали гол Ирвинга Лосано в ворота Германии, который принес «ацтекам» победу в матче первого тура ЧМ-2018 (1:0).

Как пишет «Р-Спорт», сейсмологи зафиксировали в Мехико искусственное землетрясение в момент, когда Лосано забил мяч. «Землетрясение имело искусственную природу. Возможно, из-за массовых прыжков во время гола Мексики на чемпионате мира.

Как минимум два датчика в городе отметили его в 11 часов 32 минуты», – сообщили в сети мониторинга землетрясений SIMMSA.

Данные мексиканских сейсмологов подтвердили их коллеги из Чили.

На центральной площади Мехико (Сокало) собралось 75 тысяч человек, чтобы посмотреть матч с Германией.

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