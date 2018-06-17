Бразилия упустила победу над Швейцарией

В первом матче группы Е бразильцы сыграли вничью со швейцарцами – 1:1.

Неспешный ход встречи взорвал бомбический гол Коутиньо из-за штрафной от дальней штанги.

Однако после этого бразильцы остановились и решили доехать до победы малой кровью. Во втором тайме Цубер сравнял счет ударом головой после подачи углового. Тите использовал все замены, но финальный навал не помог пентакампеонам забить победный гол.

4+2 в 6 последних матчах у Цубера за сборную Швейцарии.

10 из 13 последних ударов в створ бразильцев на чемпионатах мира стали голами.

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