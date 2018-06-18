Бразилия не выиграла: Неймару не понравилось в Ростове

За три часа до игры мост к «Ростов-Арене» был забит людьми. К нему уже не пускают автомобили, примерно три километра ты либо едешь на бесплатном шаттле, либо топаешь пешком – никаких других вариантов нет.

На стартовых метрах красное море – швейцарцы подтягивают своих и заводят песни. Они присаживаются, утихомиривают всех и устраивают шоу для местных взрывным чантом.

Бразильцев не видно совсем, но через сотню шагов понимаешь, где они все – чуть впереди, небольшими горстками, но в толпе четко проглядывают желтые пятна. Латиноамериканцы не тратят энергию зря и не горланят заряды.

Еще месяц-полтора назад у «Ростова» на матче с «Тосно» не построили ложу прессы – на ее месте были уродливые осколки, а журналистов рассаживали по креслам рядом. В том же мае у арены было подозрительно незелено, территория перед входом отливала коричневой землей вместо роскошных грядок с цветами и травами. Тогда зона намекала на то, что за 40-50 дней можно что-то исправить, но на Дону почему-то забили. Городские власти, похоже, поздно опомнились и сделали все, что можно организовать за одну неделю – улыбчивые волонтеры, музыканты, русский рубаха-парень с ряженым медведем, но с зеленью прямо беда.

Бразилию короновали еще до старта – и тренер топ, и звезда подходит к пику, и взаимодействие на уровне клубного. Болельщики соответствовали: они заняли целую северную трибуну и галдели так, как мы себе представляем бразильцев – страстно, с ладонями у сердца и причитаниями при удачных и неудачных моментах. Это сильнее всего чувствовалось при пенальти на Габи Жезусе на 73-й минуте – за Бразилию болело полстадиона. За швейцарцев – хорошо если четверть.

За Неймаром следили пристальнее других. Он давно понимает, кто тут звезда – подмигивает в камеру в раздевалке и радостно ловит любовь и хейт при финтах в центре поля (на него реально гудел весь стадион). Когда на 34-й минуте Нея обогнал Лихтштайнер, заулюлюкала швейцарская часть «Ростов-Арены» – на других так не реагировали.

Эмоции от его белобрысой головы легко сравнить с Роналду: вот португалец подхватил мяч в Сочи и все вопят, сходят с ума, пара женщин родили Кришу суррогатных детей прямо на стадионе. Неймар улетел от очередного сыровара на левом фланге – слышно, что он не просто один из многих, но все равно еще не вау. У него тоже был шанс на решающий штрафной на последней минуте, но нет. Пока не Роналду.

Капризуля из «ПСЖ» определенно чувствовал себя селебрити и местами вел себя мерзко. «А что ты мне сделаешь, я в другой галактике, за мат извини», – всем видом показывал Ней арбитру и соперникам. Конечно, он гиперболизировал контакты и повреждения, как это делал тот же Роналду в 2005-м, – в спальных районах Ростова его бы давно отмудохали за такое.

Бразилия берегла силы – после поражения Германии плей-офф для них, видимо, начнется сразу с кровавой бани. «Как это, Бразилия не собирается побеждать, когда у них вратарь так спокоен в позиционной игре, центральный защитник ждет приближения форварда, чтобы отдать ему пас, – писал в первом тайме агиограф Месси Гильем Балаге. – Качество во всем, и даже сейчас они бьются за каждый мяч. С отрывом лучше остальных».

Но когда у ворот Алиссона бросили Стивена Цубера, это было даже смешно. Игрок, который расстался с ЦСКА в 2014-м, потому что у него не было практики (в ЦСКА, где давно играют в 14 человек), теперь кладет головой бразильскому киперу ценой в 80 млн евро. Видимо, не только немцы не хотят так рано повторять полуфинал прошлого ЧМ.

Бразилия – Швейцария – 1:1

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