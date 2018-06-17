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Йоахим Лёв: «Чемпионы мира обычно не выходят из группы? У нас такого не будет»

Лёв: «Чемпионы мира обычно не выходят из группы? У нас такого не будет»
Eurosport

1 час назад

Фактически пообещал выйти в плей-офф.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал поражение от Мексики в матче группы F на чемпионате мира – 0:1.

«В первом тайме мы играли не так динамично, как обычно. После перерыва я не увидел недостатков. Мы давили на их половине поля. Да, у них были контратаки, но это неизбежно. Проблема в том, что в первом тайме мы играли не так, как во втором.

Почему чемпионы мира обычно не выходят из группы? Не знаю, почему это было у других. У нас такого не будет», – заявил Лёв.

  • Действующие чемпионы мира не выходили из группы на трех турнирах из последних четырех: Франциия в 2002 году, Италия в 2010-м и Испания в 2014-м.
  • Следующий матч Германия проведет 23 июня против Швеции.

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